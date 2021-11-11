متنصلاً من المسؤوليه .. الدبيبة: وزارة الصحة فاشلة وليس لديها “كنترول”

أخبار ليبيا 24 – خبر

دون أن يكشف عن خطوات للحل أو استبدال الوزير الحالي، شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، هجومًا كبيرًا على وزارة الصحة قائلا إنها وزارة فاشلة وميتة، مردفًا بالقول “مفيش كنترول حتى على الأدوية؛ هناك أدوية مستوردة من دول ليس لها أي علاقة بتصنيع الدواء”.

وأردف الدبيبة، في تصريحات صحفية، معلقًا على تعامل وزارة الصحة بحكومة الوحدة مع الأوضاع في ليبيا. بالقول “اللي عندنا ما يعرفون كيف حتى يديروه”!!

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، أنه من المفترض أن تكون مشاركة القطاع الخاص شيئا جيدا للقطاع الصحي، ولكن ما حدث عكس ذلك وأفسد العملية أكثر، على حد قوله.

ويتحمل الدبيبة، المسؤولية كاملة عن الانتقادات الموجهة لوزارة الصحة، من جانب ملايين الليبيين، وفشلها في تطويق جائحة كورونا رغم العدد النسبي الصغير للسكان مقارنة بدول أخرى.