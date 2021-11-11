سيريني: مؤتمر باريس سيعقد تحت رئاسة إيطالية ألمانية فرنسية مشتركة

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قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني في تصريح لوكالة نوفا الإيطالية الاربعاء إن مؤتمر باريس حول ليبيا سيعقد تحت رئاسة إيطالية ألمانية فرنسية مشتركة.

وأوضحت سيريني أن المؤتمر سيؤكد على دعم المسار الانتخابي والحاجة لحل ليبي ليبي شامل للأزمة والبدء بعملية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا تماشيا مع خطة العمل التي أقرتها مؤخرًا اللجنة العسكرية 5+5

إلى ذلك اكد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 أن الرئيس الفرنسي وجه دعوة للرئيس تبون لحضور مؤتمر باريس.

وقال العمامرة إن الظروف ليست مواتية لمشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصيًّا في المؤتمر المزمع عقده الجمعة المقبلة 12 نوفمبر الجاري بشأن ليبيا.

هذا وتوجه أمس الاربعاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا والذي يعقد يوم 12 نوفمبر الجاري.

ومن داخل الطائرة الرئاسية قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن المنفي سيكون على رأس الوفد الليبي المتجه إلى فرنسا لحضور مؤتمر باريس بشأن ليبيا.

وأضافت أن من ضمن الوفد المشارك في المؤتمر قائدا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أحمد بوشحمة وأمراجع العمامي.

وقالت وهيبة إن المنفي سيؤكد خلال المؤتمر على ضرورة إيفاء كل الأطراف بتعهداتها لضمان استكمال العملية السياسية في ليبيا بنجاح إضافة إلى ضرورة التزام الأطراف الدولية بإنجاح خطة ليبيا لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.