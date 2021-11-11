قسم العزل طبرق يعلن عن 6 حالات وفاة في أسبوع بسبب “كورونا” 

11 نوفمبر، 2021 10:37 م
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قسم العزل_طبرق
قسم العزل_طبرق

أخبارليبيا24- خاص 

كشف مصدر مسؤول في قسم العزل بمركز طبرق الطبي اليوم الخميس أن القسم شهد وفاة عدد 6 حالات خلال أسبوع. 

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن الوفيات أربعة رجال وسيدتان. 

وأوضح المصدر أن لديهم الآن على أجهزة التنفس الصناعي عدد 8 حالات غير مستقرة وعدد 12 حالة على التنفس العادي. 

وأفاد المصدر أن هنالك عدد من الحالات في العزل المنزلي مؤكدًا أنهم يتابعونها ويوفرون لها أسطوانات الأكسجين وكل ما يحتاجونه. 

وأكد المصدر أن الأكسجين السائل وفي الأسطوانات متوفر بشكل جيد رغم النقص الشديد في أدوية كورونا. 

وتابع :”لازلنا نحذر من المناسبات الاجتماعية ونؤكد على ضرورة التطعيم”. 

11 نوفمبر، 2021 10:37 م
14

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