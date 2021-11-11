قادمة من مركزي طرابلس..تعرف على قيمة السيولة التي وصلت بنغازي

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كشف مصدر في مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس أنه وصلت شحنة سيولة بقيمة 90 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أنه خصص منها 70 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني و20 مليون لفروع مصرف الوحدة.

وأكد المصدر أن فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي يؤكد على استمراره في إرسال شحنات إضافية لبعض المصارف.

وذكر المصدر أن فريق مشروع السيولة أفاد بتوفر مخزون كبير لدى أقسام الإصدار بمصرف ليبيا المركزي ولدى فروع المصارف التجارية.