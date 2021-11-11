ضبط مصري يقوم بتزوير المستندات الرسمية 

11 نوفمبر، 2021 11:06 م
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مصري يزور المستندات
مصري يزور المستندات

أخبارليبيا24 

أعلنت إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الشرقية ضبطها شخص مصري الجنسية يقوم بتزوير مستندات رسمية ليبية ومصرية. 

‏وأضافت الإدارة. أنه ثناء التحقيق معه اعترف بما نسب إليه وبعد أخذ إذن النيابة العامة بتفتيش مقر إقامته عثر على أوراق ومستندات ليبية لنفس الشخص ولكن باسم آخر. 

وأوضحت الإدارة أن هذا الشخص لديه جواز سفر مصري وعقدي زواج من دولة مصر وباسم عبدالسلام سليمان مفتاح طاهر. 

وأشارت إلى أن لديه عقد زواج ليبي وبنفس اسم الزوجة التي في عقد الزواج المصري وشهاده ميلاد ليبية وباسم عبدالباسط سليمان مفتاح طاهر. 

وأفادت إدارة الدعم والدوريات. أنه لدى الشخص رخصة قيادة ليبية باسم عبدالسلام سليمان مفتاح طاهر ووصل بطاقة شخصيه باسم عبدالباسط سليمان مفتاح طاهر. 

وأكدت الإدارة أن المتهم اعترف أنه قام بإعطاء مبلغ مالي لشخص مصري كان متواجد في مدينة البيضاء وهو من قام بتزوير هذه الأوراق واستخراجها. 

وأفادت الإدارة أن الغريب في الأمر أن شهادة الميلاد الليبية ورخصة القيادة وعقد الزواج صدرت بنفس التاريخ والشهر والسنة. 

وأوضحت الإدارة أنه تم إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

11 نوفمبر، 2021 11:06 م
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