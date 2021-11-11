زينينغا: أولوية البعثة هي مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات

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عقد مساعد الأمين العام ومنسق البعثة الأممية لدى ليبيا ريزدون زينينغا أمس الأربعاء إجتماعا مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية في البلاد.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت أن اللقاء يأتي في إطار استمرار العمل مع الجهات الفاعلة الليبية والاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب بشأن العملية الانتخابية الجارية.

وأشارت البعثة إلى تعبير المشاركون في اللقاء عن أهمية إجراء الانتخابات بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في استقرار ليبيا.

فيما نوهت البعثة إلى تعبير البعض عن مخاوفهم بشأن الحاجة إلى مزيد من الشمولية في الإطار الانتخابي وأهمية بناء توافق الآراء، بمساعدة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لضمان قبول الجميع لنتائج الانتخابات، فضلاً عن الحاجة إلى ضمان أمن المرشحين والناخبين.

وأكد زينينغا مجدداً على الدور المهم للأحزاب السياسية في الجهود المبذولة لبناء نظام سياسي ديمقراطي في ليبيا، مشيرا إلى أن أولوية البعثة هي مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات توحد الليبيين وتحقق الاستقرار وتفضي إلى مؤسسات شرعية مقبولة من جميع الليبيين.

تحركات خارجية

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد اجرى أمس الأربعاء زيارة إلى تركيا للقاء وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو تُمثل استكمالا وتنفيذا للأجندة التي وضعتها أنقرة لإفساد العملية الانتخابية في ليبيا.

بدوره، قال تشاووش أوغلو عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر”: “تحدثنا عن الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة، وأملنا الوحيد هو أن يعم الاستقرار والازدهار والسلام في ليبيا”.

وأكد الوزير التركي أن بلاده ستواصل دعمها لأشقائها الليبيين انطلاقًا من ذلك الهدف.

رفض قوانين الانتخابات

هذا وأعلن 22 قياديا بما يسمى بـ”عملية بركان الغضب” رفضهم قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب لأنها مخالفة للإعلان الدستوري والإتفاق السياسي.

وأضافوا في بيان مشترك تحصلت أخبار ليبيا24 على نسخة منه أن قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب غير مبنية على أي توافق سياسي.

وأشار قياديو العملية إلى أن مراجعة قوانين الانتخابات لا تعني رفض مبدأ الانتخابات.

وشدد قياديو ما يسمى بـ”عملية بركان الغضب” على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر.