تركيا تكشف عن ممثلها في مؤتمر باريس

أخبار ليبيا 24

كشفت تركيا، اليوم الخميس، مستوى تمثيلها في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي يُعقد غدًا الجمعة.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان لها أن نائب وزير الخارجية، سادات أونال، سيكون ممثلاً عن أنقرة في المؤتمر.

وفي السياق قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه اليوم إلى فرنسا.

وذلك للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

يذكر أن مؤتمر باريس، غدا الجمعة، يأتي ضمن حراك دولي يتصاعد حول ليبيا يهدف لإسراع الخُطى نحو حلحلة أزمة مستمرة منذ عقد من الزمن.

بهدف الدفع بإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها 24 ديسمبر.