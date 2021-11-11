بالفيديو | أم تصارع السرطان تروي تفاصيل استشهاد ابنها ومكافحته للإرهاب

أخبار ليبيا 24

كانت الأم تصارع مرض السرطان ذاك المرض اللعين، وتتلقى العلاج خارج البلاد رفقة أحد أبنائها، وكان ابنها أحمد يصارع الإرهاب في ليبيا ويكافح السرطان الذي استشرى في مدينة بنغازي تلك الفترة.

الابن أحمد أمراجع بريدان المنفي من سكان مدينة البيضاء والتحق بالشرطة في 2012 وصار عنصرا من عناصر النجدة التابعين لمديرية أمن شحات.

الالتحاق بعملية الكرامة ومكافحة الإرهاب

عندما ناداه الوطن إبان انطلاق عملية الكرامة لبى أحمد النداء و التحق بالكتيبة 309 مدفعية والتحق بالجبهة في بنغازي وبالتحديد في محور الصابري، كافح الإرهاب حتى استشهد في الثالث والعشرين من شهر أبريل من 2017.

تقول الأم الثكلى، “كنت أتلقى العلاج من مرض السرطان رفقة ابني محمد ولا أعلم أن استشهد”، تضيف، “أذكر أني في لحظة استشهاده حسب ما حدثوني بعدها أني جلست على السرير وقبضني قلبي وأصبحت مشغولة عليه”.

الأم حاولت بعد ذلك مباشرة الاتصال للاطمئنان على ابنها الذي كان قد ارتقت روحه إلى بارئها في تلك اللحظة، ولم تتحصل لا على ابنها ولا أي فرد من أفراد العائلة.

إخفاء نبأ استشهاده عن الأم لمصارعتها المرض

تقول الأم، في اليوم الثاني اتصلت على زوجي ولكنه طمأنني على ابننا أحمد، ولكنه أعلمني بعدها أنه كان يحادثني من خلف خيمة العزاء”.

تضيف الأم، “توالت الأيام وأنا اتلقى العلاج خارج البلاد، وكلما اتصلت بابني أجد هاتفه مقفل وعندما اتصل بوالده يطمئنني عليه”، أردفت الأم قائلة، “ابني محمد الذي كان يرافقني في رحلة علاجي كان يعلم باستشهاد شقيقه ولم يخبرني”.

تقول الأم الثكلى، “محمد كان يخاف على صحتي كون أني كنت أتلقى العلاج بجلسات كيماوية واشعاعية”.

تضيف الأم، “كان محمد يكثر من الخلوة بنفسه وكان يغلق باب الغرفة حيث كنا نقيم في رحلة العلاج وكان يبكي وحيدا على شقيقه الشهيد”.

رغم نهاية العزاء في المنزل والأم تشعر بفقدان ابنها

بعد رحلة العلاج عادت الأم إلى ليبيا وعندما وصلت إلى منزل العائلة أحست تلك الأم بأن هناك شيئا جلل حدث في غيابها، الأم قالت لمن يقولها بالسيارة أمام منزلها، “هناك عزاء في المنزل أشعر بذلك”، لكنهم يردون على الأم أن كل شيء بخير ولا يوجد شيء، إحساس الأم جاء رغم نهاية العزاء.

الأم عندما دخلت المنزل زادت في إصرارها وهي تقول، “من الذي مات.. من الذي مات”، ولكنهم يرفضون أخبارها.

بعد نوبة بكاء شديد تتحدث الأم وحشرجة البكاء في صوتها قائلة، “عندما خرج علي زوجي ودموعه على خده فقلت له أحمد أحمد، أحمد استشهد”.

انهارت الأم بعد ذلك الموقف تماما وتلقت أدوية مهدئة من قبل الطبيب علها تخفف عليها مصابها الجلل وتخفف من وطأة الصدمة.

تقول الأم الثكلى، استيقظت بعد زوال مفعول المهدئات عند الفجر وكان شهر رمضان وطلب مني الجميع أن أفطر لكني رفضت وأصبحت أصلي وأدعو الله أن يتقبل ابني شهيدا”.

وصية الشهيد “الله الله في أمي”

الأم التي غاب عنها ابنها وغابت عن ابنها في رحلة العلاج ولم يلتقيا منذ فترة طويلة في اليوم التالي طلبت من زوجها أن تزور قبر ابنها قائلة، “أكيد كاين مرايف عليا”.

تقول الأم، “أحد أصدقائه أخبرني بعد مدة أنه في لحظات استشهاده كان يوصي في الجميع علي”.

تضيف الأم بعد موجة بكاء جديدة، أن صديقه قال أن أحمد في لحظاته الأخيرة كان يقول، “علقوا العقود ع الحوش راني شهيد.. والله الله في أمي الله في أمي”.

يقول والد الشهيد أحمد، “أصيب ابني أحمد قبل استشهاده برصاصة اخترقت البنكرياس وسكنت في ظهره، وتلقى العلاج خارج البلاد”.

يضيف الحاج أمراجع، “بعد عودته مباشرة جائني وأخبرني أنه يريد العودة من جديد إلى ساحات القتال”.

الحاج أمرجع قال لابنه، “أنت قاتلت وتلقيت إصابة خطيرة.. أنت قدمت الكثير”، ولكن رد الابن لأبيه كان، “يا أبي لا أريد أن يظن أصدقائي أن الإصابة جعلتني أتخوف من مواجهة الإرهابيين”.

العودة للجبهة بعد العلاج

الأب أكد أن ذلك الحديث خلص بموافقته على ذهاب ابنه إلى الجبهة ومواجهة الإرهاب وقال له، “اذهب في رعاية الله يا بني”.

وعن لحظة استشهاده يقول الحاج أمراجع، “اتصل بي أحد الأقارب وسألني عن مكان تواجدي فقلت له أني في المنزل، ويضيف والد الشهيد، “جاءني قريبي رفقة الأقارب والجيران وقال لي عظم الله أجركم في أحمد لقد استشهد في محور الصابري في بنغازي إثر لغم أرضي رفقة شاب آخر من الابيار”.

يقول الحاج أمراجع، “قلت لهم يعوضنا الله فيه خير ويجعل الجنة مثواه”.

أكد الحاج أمراجع أن الأم حتى هذه اللحظة تتلقى العلاج على حسابهم الشخصي بالإضافة لبعض الخيرين، يقول الحاج أمراجع، خاطبنا الحكومات المتعاقبة ولم نجد استجابة من الدولة رغم أن المبالغ التي نصرفها على العلاج كبيرة جدا.

يختتم الحاج أمراجع حديثه قائلا، “الدولة لم تقف معنا رغم أننا ضحينا بفلذات أكبادنا من أجل الوطن”.