انفوجرافيك | بعد رصد إصابة في ليبيا.. كيف تحمي نفسك من الملاريا؟

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رصد، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مُنذ عدة أيام تسجيل، أول حالة مصابة بمرض الملاريا هذا العام داخل ليبيا، لمواطن من الجفرة.

وتعرض المواطن، لوعكة صحية قبل أيام وقد شُخصت حالته على أنه مصاب بمرض الملاريا.

وعلى إثر ذلك أرسل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فريقا من إدارة الأمراض المشتركة وفريق الرصد والاستجابة السريعة، إلى في منطقة الجفرة للتأكد من وجود ناقل لطفيل الملاريا.

والملاريا، كما توضحها منظمة الصحة العالمية، هي مرض فتاك تسبّبه طفيليات تنتقل بين البشر بواسطة لدغات أجناس حشرات بعوض الأنوفيلس الحاملة لعدواه، وهو مرض يمكن الوقاية منه والشفاء منه.

كيف تحمي نفسك من الملاريا؟

ومن بين الأمور التي يمكنك اتخاذها لكي نحمي نفسك من الملاريا، كما توضح الصحة العالمية، هي:

– النوم تحت ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات.

-إغلاق النوافذ والأبواب عن البقاء داخل المنزل.

– رش مبيدات الحشرات داخل المباني.

– ارتداء الملابس التي تغطي الجسم قدر الإمكان.

-استعمال الأدوية المضادة للملاريا للوقاية منها.