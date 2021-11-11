المنفي : الرئاسي نجح في القيام بجميع استحقاقاته

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن المجلس الرئاسي قد نجح في تنفيذ جميع الاستحقاقات التي أوكلت له، بما في ذلك استعداده لتسليم السلطة لاحقًا لجسم منتخب بانتخابات نزيهة مستقلة.

وقال المنفي، اليوم الخميس خلال مشاركته في منتدى باريس للسلام، أن البلاد كانت مقسمة، وتشهد العديد من الصراعات.

مشيرا أن المجلس نجح في تثبيت وقف إطلاق النار.

وأيضا الإعلان عن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي تزامن مع إطلاق سراح عدداً من الذين انتهت محكومياتهم.

وأضاف أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يعد عملًا منوطًا باللجنة الأمنية المشتركة (5+5)، واللجنة قد وضعت برنامجاً لإنجاز مهامها.

وثمن المنفي الدور الفرنسي، ودعوته لعقد مؤتمر باريس، آملاً أن تساعد نتائجه الليبيين للوصول إلى الاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل مساء أمس للعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي “مانويل ماكرون” للمشاركة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي يلتئم غداً الجمعة بالعاصمة باريس.