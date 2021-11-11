المفوضية: الترشح لمجلس النواب يشهد إقبالا كثيفا عكس الرئاسة

11 نوفمبر، 2021 5:19 م
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المفوضية العليا للانتخابات
المفوضية العليا للانتخابات

أخبارليبيا 24 – خبر

كشف عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عبد الحكيم الشعاب، عن أن الترشح لعضوية مجلس النواب يشهد إقبالا كثيفا، في الوقت الذي لا يسير الترشح للانتخابات الرئاسية على النحو المطلوب.

وخلال تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال الشعاب ردا على الخلافات بين الأطراف الليبية حول المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس: “المفوضية لا تملك رفض أو تأييد أي من مواد أو نصوص من قانون الانتخابات الرئاسية والبرلماني التي أقرها مجلس النواب الليبي في أكتوبر الماضي”.

تعديل قانوني

وأضاف “نحن كمفوضية نطبق القانون، وإذا رأى البرلمان أن هذه المادة، يجب أن يتم استبعادها، عليهم إصدار تعديل قانوني، يشيرون فيه إلى المادة المذكورة، وما على المفوضية إلا تنفيذ القانون”.

وردا على سؤال بشأن إمكانية خضوع أي شخصية للعزل أو المنع من الترشح على أساس منصب سابق تولته في أي مرحلة، أضاف الشعاب: “القانون لا يشير في أي من مواده إلى مسألة العزل السياسي إلى كل من تقلد مناصب في الدولة الليبية في السابق، والجميع لهم الحق في الترشح بحسب القانون”.

وأتم عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات تصريحاته قائلا: “اعتراض المجلس الأعلى للدولة الاستشاري وغيره، أمر لا شأن للمفوضية به، سواء في حالة القبول أو الرفض”.

11 نوفمبر، 2021 5:19 م
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