المجلس الأعلى للقضاء يعين لجانا للطعون والاستئناف المقدمة في العملية الانتخابية ويحدد مهامها

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أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لآليات وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف. وتبين اللائحة المكونة من 11 مادة مهام لجان النظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية و إجراءات الفصل فيها، كما توضح اختصاصات هذه اللجان وآليات الاستئناف بدوائر محاكم الاستئناف.

المادة الأولى

وتنص المادة الأولى من القرار على أن يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها مركز التسجيل المختص النظر في طلبات الاعتراض المقدمة من كل ذي مصلحة مقيد بسجل الناخبين في تسجيل أي ناخب لم يستوفي الشروط المقررة قانونا لصحة تسجيله، خلال 48 ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية للناخبين، وعلى القاضي المختص الفصل في الطلبات المعروضة عليه خلال مدة لا تزيد عن يومين من تاريخ تقديم الطلب.

المادة الثانية

وتنص المادة الثانية، على أن للمعترض إذا رفض طلبه، وللمعترض عليه إذا صدر الأمر ضده التظلم من الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

ويكون التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه من قضاتها ممن لا تقل درجته عن درجة وكيل بالمحكمة.

ويجوز في جميع الأحوال إعلان الخصوم لدى قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها التظلم. ويتعين الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه بتأييد الأمر، أو بإلغائه. ويكون القرار الصادر في التظلم باتا، ويتعين على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنفيذه.

المادة الثالثة

وتنص المادة الثالثة، على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، تطبق أحكام المواد (293، 294، 295، 296) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة الرابعة

وتنص المادة الرابعة من القرار، على تشكيل بدائرة كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر من قضاة المحاكم الابتدائية، تتولي النظر في الطعون المقدمة من كل ذي مصلحة مقيدة بسجل الناخبين، في المرشحين المقيدين بالقوائم الأولية، وفي القوائم الأولية، وفي القرارات والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية، وعملية الاقتراع والنتائج الناشئة عن العملية الانتخابية، طبقا لأحكام المادة (48) من القانون رقم (1) لسنة2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة، وتحديد صلاحياته، وتعديلاتها.

المادة الخامسة

وتنص المادة الخامسة، على ترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها الموطن المختار للمرشح المطعون ضده، في عضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين .

وترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع وكذلك النتائج، في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية، أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده، أو موطنه المختار بحسب الأحول.

وترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة، أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده، أو موطنه المختار بحسب الأحول.

المادة السادسة

وتنص المادة السادسة، على أنه يتعين على الدوائر الابتدائية المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة الفصل في الطعون المقدمة إليها خلال 72 ساعة ما من تاريخ تقديمها وتحال الأحكام المطعون فيها إلى اللجان الاستئنافية خلال 24 ساعة من تاريخ صدورها، وتخطر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما يصدر عنها من أحكام .

المادة السابعة

وفي المادة السابعة، فإن على قلم كتاب محكمة الاستئناف مسك سجل خاص لقيد الطعون ابتدائية واستئنافية، بحسب تاريخ وساعة تقديمها.

وعلى كل مترشح أن يتخذ له موطنا مختارا في دائرة محكمة الاستئناف يكون بالمدينة التي يقع بها مقر المحكمة المختصة.

المادة الثامنة

أما في المادة الثامنة فتنص على أن تشكل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لجان استئناف خاصة بدوائر محاكم استئناف طرابلس، وبنغازي، وسبها، تتألف من ثلاثة مستشارين بتلك المحاكم، تتولى النظر في الاستئنافات المقدمة من ذوي المصلحة، في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وتعقد جلساتها بمقار محاكم الاستئناف.

ويرفع الاستئناف إلى قلم كتاب لجان الطعون الابتدائية التي أصدرت الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (314، 315) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة التاسعة

وفي هذه المادة يتحدد اختصاص لجنة استئناف طرابلس بنظر الطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة عن اللجان الابتدائية بدوائر محاكم استئناف طرابلس، والزاوية وغريان، ومصراتة، والخمس، ولجنة استئناف بنغازي بنظر الطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة عن اللجان الابتدائية بدوائر محاكم استئناف بنغازي، والبيضاء، وطبرق، ولجنة استئناف سبها بنظر الطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة عن اللجنة الابتدائية بدائرة محكمة استئناف سبها.

المادة العاشرة

وتنص هذه المادة على أن تتولى اللجان الاستئنافية الفصل في الطعون المقدمة إليها من ذوي الشأن، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع عريضة الطعن، ويكون حكمها باتا، وعلى المفوضية تنفيذه.

المادة الحادية عشر

وتنص على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل لحكم يخالف أحكامها.