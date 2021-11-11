الغرياني: يجب حمل السلاح وإغلاق المفوضية لمنع إجراء الانتخابات

أخبارليبيا 24 – خبر

في هجمة إخوانية جديدة، يقودها هذه المرة، مفتي الدم والإرهاب، الصادق الغرياني، ضد المفوضية العليا للانتخابات وللتحريض عليها وعلى موظفيها.دعا الغرياني، الميليشيات المسلحة، الفاعلة في مصراتة وزليتن ومسلاتة وتاجوراء وسوق الجمعة وطرابلس وجنزور والزاوية الغربية وزوارة والزنتان وغيرهم الوقوف بوجه حفتر.

قائلا وفق ما نقلته” ليبيا برس” لا خيار لكم إلا منع الانتخابات، لأنه إذا تمكن منكم حفتر عبر هذه الانتخابات، فلا تعلمون ماذا سيفعل بكم، فلا يبقي على الرقاب ولا على الأموال وسيأتي على كل شيء.

وواصل توجيهاته للميليشيات، يجب عليكم أن تبعثوا من كل جهة من يمثلكم، وأن تجتمعوا في مكان واحد، وتصدروا بيانا قويا، تحذروا فيه إجراء انتخابات، يكون فيها حفتر مرشحا، وتعلنون أنكم ستمنعون هذه الانتخابات. مضيفا: يجب حمل السلاح والتهديد بالحرب.

وأردف المفتي المعزول، لا تنتظروا الحلول من الإمارات أو فرنسا أو مصر، بل أنتم تمنعون هذه الأمور، فلا يمكن أن نسمح بإجراء انتخابات يكون حفتر مرشحا فيها.

وشدد الغرياني “يجب إغلاق المفوضية ومنع الانتخابات نفسها ولو بقعقعة السلاح. كما يجب أن يخرج الناس بأعداد كبيرة في الميادين مع قوى الثورة الفاعلة – يقصد عناصر الميليشيات- مع قعقعة السلاح ليقولوا لا يمكن أن نسمح بالانتخابات” .

واختتم يجب أن يتم إغلاق المفوضية ومنعها من أداء مهماتها لأن عملهم ظلم لا يمكن السماح به، على حد زعمه.

ويواصل قادة تنظيم الإخوان وعناصر ميليشياتهم التهديد بعرقلة الانتخابات وإغلاق المفوضية العليا للانتخابات.