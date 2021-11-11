السايح: دون استلام البطاقة الانتخابية لن يستطيع الناخب الإدلاء بصوته

11 نوفمبر، 2021 10:03 م
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الانتخابات الليبية
عماد السايح

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، المواطنين المسجلين في سجل الناخبين التوجه لاستلام بطاقاتهم الانتخابية الخاصة بـ الانتخابات الليبية.

وأشار السايح إلى أن من لا يستلم بطاقته لن يستطيع الإدلاء بصوته يوم 24 ديسمبر حتى وإن كان مسجلا في المنظومة.

ووجه السايح كلمة للشعب الليبي أوضح فيها أن الانتخابات المقررة في ديسمبر مصيرية.

وأن هدفها انقاذ ليبيا لافتا إلى أنها “إما تكون كبقية الأمم أو لا تكون”.

وتابع السايح، “نحن مؤسسة محملة بأمانة ليس كبقية المؤسسات وهامش نسبة الخطأ لدينا 0٪؛ لأن الخطأ عندنا مُكلف”.

وأكد السايح أن أي مركز انتخابي نرصد به خروقات مثبتة وحقيقية ستتعرض نتيجته للحجب والإلغاء.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبد الحكيم الشعاب، عن أن الترشح لعضوية مجلس النواب يشهد إقبالا كثيفا، في الوقت الذي لا يسير الترشح للانتخابات الرئاسية على النحو المطلوب.

 

 

11 نوفمبر، 2021 10:03 م
15

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