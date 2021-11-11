الرئيس المصري يتوجه لفرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

أخبارليبيا24_متابعات

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم الخميس إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا .

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

الدور المصري وأهداف المؤتمر

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد في ندوة صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 أثناء زيارته لواشنطن أنه سيغادرها متوجها إلى باريس لحضور المؤتمر الدولي المزمع عقده بشأن ليبيا الجمعة المقبلة

وأوضح شكري أن المؤتمر سيؤكد المبادئ الأساسية المتفَق عليها في مؤتمرَي برلين وقرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة الليبية.

ونوه شكري إلى أن الوضع المضطرب الذي شهدته ليبيا لعقد من الزمن يمكن أن ينتهي الآن بعملية انتخابية تُفضي إلى تشكيل حكومة تمثّل الشعب الليبي.

وبشأن الانتخابات قال شكري أنها ستخضع لمراقبة حرة ونأمل أن تؤدي إلى انتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل مكونات الشعب

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن خروج كل القوات الأجنبية، ومنها المرتزقة، أكدت عليه اللحنة العسكرية المشتركة ويجب أن يقدّم مؤتمر باريس إضافةً إلى مؤتمرَي برلين خاصة فيما يتعلق بالتفويض الممنوح للجنة العسكرية لوضع خارطة طريق وجدول زمني لخروج القوات الأجنبية.

وتابع شكري أن ليبيا لا تحتاج إلى تدخل قوات أجنبية تنحاز لطرف ضدّ آخر، وهو ما أكده الرئيس المصري السيسي في يونيو 2020 عندما تحدث عن خط سرت ـ الجفرة الأحمر والذي أكد أهمية وقف إطلاق النار والحد من أي توجّه للأطراف نحو الاستمرار في القتال، وهذا الموقف هو الذي فتح الباب أمام المباحثات بين الأطراف الليبية.

وأشار شكري إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الحالية موجودة لغرض ما وليس لإطالة مدة وجودها

و أن اتفاق الصخيرات السابق أفضى إلى تشكيل حكومة انتقالية (حكومة السراج) لكنها للأسف لم تقم بدورها في قيادة البلاد إلى الاستقرار.

وفي ختام حديثة قال شكري “نأمل أن يُحترَم الإطار الزمني والموعد المحدّد لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر

وأن انتخاب حكومة جديدة من شأنه توحيد البلاد ووضع حد للنزاع والتنافس الإقليمي في ليبيا”.