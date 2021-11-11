الدبيبة يوجه بوضع تصور لتنفيذ المنحة الطلابية

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بوضع تصور عملي للتنفيذ والبدء في صرف المنحة الطلابية وفق آلية مضبوطة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدبيبة، اليوم الخميس، لجامعة طرابلس.

والمشاركة في اجتماع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع نقابتي أعضاء هيئة التدريس الجامعي وموظفي التعليم العالي.

كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي اتحادات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمالية ووكيل وزارة التعليم التقني والفني.

وتابع الدبيبة خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية.

بشأن تنفيذ القرار 126 لسنة 2020 والذي يتضمن العبء التدريسي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس.

مؤكدًا على ضرورة مطابقة الجامعات والمعاهد العليا لبياناتها مع وزارة المالية.

ومن خلال مناشدة عدد من اتحادات الطلبة لرئيس الوزراء بشأن صرف المنحة الطلابية التي تساعدهم في اقتناء احتياجاتهم الدراسية وخلالها أصدر الدبيبة تعليماته بوضع تصور عملي للتنفيذ والبدء بها خلال العام الجامعي 2021.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة أعضاء هيئة التدريس لعودة الدراسة ورفع الاعتصام.