الدبيبة يعتزم الطعن على المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية

أخبار ليبيا 24 – خبر

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، اتصالا هاتفيا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم، الخميس، للترتيب لمؤتمر باريس حول ليبيا .

وبحث الجانبان الاستعداد للمؤتمر الدولي في باريس بشأن ليبيا غدا الجمعة، برئاسة فرنسية إيطالية ألمانية وليبية مشتركة.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر لها، أن المحادثات الهاتفية بين دراجي ودبيبة تناولت مسار الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك قبيل انطلاق مؤتمر باريس.

وأعرب دبيبة عن “حيرته” بشأن “الإطار الانتخابي الذي أعلنته مؤخرا المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا.”

وتتوقع خارطة الطريق الانتخابية جولة أولى للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر وجولة ثانية لاحقًا، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، في 20 فبراير.

وبموجب الأحكام الحالية، فإنه سيتم استبعاد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يزعم فوزه في استطلاعات سرية، بموجب المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب في سبتمبر. ونقلت الوكالة عن مصادر ليبية حديثا أن الدبيبة يعتزم الطعن على المادة 12.