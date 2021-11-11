الحرس البلدي يدعو لمتابعة ملف النظافة في بنغازي بشكل جدي

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دعا، رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي، فرج العقوري، بضرورة تقديم تقارير فورية ويومية عن ملف النظافة داخل المدينة من قبل مدراء ورؤساء المراكز والوحدات بحسب الاختصاص المكاني.

وشدد العقوري، الأربعاء، على ضرورة تقديم التقارير بشكل مفصل ويومي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للمتابعة والتنفيذ الفوري لضبط المخالفين.

وقال إن ذلك سيعزز من المحافظة على نظافة المدينة وعلى صحة وسلامة المواطنين من تلوث البيئة.

وناشد العقوري، المواطنين والمقيمين داخل المدينة إلى المحافظة على نظافة المدينة ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها والمساعدة.

وطالب العقوري، بالإبلاغ عن تواجد النفايات أو عن تقصير الشركات المسؤولة عن نقل النفايات.