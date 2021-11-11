البركي: الدبيبة يجب أن يُحاكم بتهم إهدار المال العام عوضًا عن تفصيل قانون يساعده للترشح للانتخابات بأموال الليبيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت الإعلامية، والمرشحة للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثالثة بنغازي ريم البركي، أن رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة يجب أن يُحاكم بتهم إهدار المال العام، عوضًا عن تفصيل قانون يساعده للترشح للانتخابات بأموال الليبين.

جاء هذا في مداخلة مساء الثلاثاء على قناة ليبيا روحها الوطن، حول الجهود المبذولة من قبل تيار الإسلام السياسي لتعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.

المادة 12 وحرمان الدبيبة

ومن بين تلك الشروط ما جاء في المادة 12 والتي تنص على تخلي المرشح عن أي منصب يشغله لمدة ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

تمسك، مجلس النواب بالشروط، التي وضعها للترشح للانتخابات الرئاسية، أثار حفيظة جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك على ما يبدو حفيظة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إذ إن وجود المادة 12 تحرم الدبيبة وغيره من الشخصيات من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وهذا الأمر دفع جماعة الإخوان وكذلك الدبيبة إلى الدعوة إلى تقديم الطعون ورفع القضايا للطعن في القانون، بل إن الأمر ارتقى إلى التهديد بمحاصرة المفوضية العليا للانتخابات لتعطيل عملها في إجراء الانتخابات.

محاكمة الدبيبة

وفي هذا الصدد، قالت الصحفية ريم البركي، في مداخلة مساء الثلاثاء على قناة ليبيا روحها الوطن، إن الغرض الأساسي من تعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، هو السماح للسيد الدبيبة بالترشح لانتخابات الرئاسة.

وأضافت، “في الواقع، أنا أطالب بمحاكمة الدبيبة بتهمة إهدار المال العام، كما أطالبه بالاعتذار للشعب الليبي”.

ولفتت إلى “أن “السياسي المُتلهف” نقض العهد الذي تسلّم على أساسه مقاليد الحكم، وأهدر 70 مليار دينار من الخزانة العامة لتمويل “عملية تجميل سياسية” أوهم بها الشعب بوعود كاذبة، ولم يلتفت لأوجاع المواطنين الذين يعانون كل يوم للحصول على احتياجاتهم الأساسية”.

إهانة الشعب الليبي

وقالت البركي، “الدبيبة أهان الشعب الليبي وخسر ثقة المجتمع الدولي، فالرجل -محب السلطة- تعهد -كتابة- أمام لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي في جينيف بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة”. مؤكده “أن هذا التعهد لم يكن أدبيًا فقط، بل كان شرطًا أساسيًا وإلزاميًا لوصوله إلى سُدة الحكم”.

دعم الإرهاب وتدمير بنغازي

واختتمت البركي، “كان الأولى بمستشار الدبيبة الشخصي وليد اللافي -الذي دعم الإرهاب في بنغازي وتسبب في تدمير المدينة- أن ينصح سيده بإعادة إعمار المدينة التي دمرتها دعوات اللافي وتيار الدبيبة للجهاد في بنغازي ضد أبناء القوات المسلحة، بدلًا من الدعايات الانتخابية على نفقة الشعب، ومحاولة تعطيل الانتخابات.

مبدأ تكافؤ الفرص

البركي عبر صفحتها على فيسبوك أوضحت أن “الحديث عن “تكافؤ الفرص” عندما يتعلق الأمر بترشح الدبيبية، حديث لا يحترم الليبيين. “تكافؤ الفرص” يعني أن يمنح 6 مليون مواطن ليبي “فرصة” السيطرة على المصرف المركزي وإنفاق 70 مليار في مدة لم تتجاوز السبع أشهر، وإنفاق مبلغ 9 مليار دينار خلال 72 ساعة !!”.