إنفوغرافيك | بيان قبائل الزنتان بشأن الانتخابات

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– لا تراجع عن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

– أي تأخير أو عرقلة تتحملها الجهات المسؤولة

– على المجتمع الدولي والأمم المتحدة احترام تعهداتهم

– بعد 24 ديسمبر لن يعترف بأي جسم في السلطة

– نحذر من مؤامرات المعرقلين وسنقاومها بكل الوسائل

– على كافة الأطراف احترام نتائج الانتخابات مهما كانت

– مطالبة الدول المتدخلة بترك الشأن الليبي والليبيين لتقرير مصيرهم

– نحذر من المساس بوحدة الوطن

– الرد سيكون قاسيا لكل من يحاول تمزيق ليبيا

– نطالب الليبيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة