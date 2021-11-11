إنفوغرافيك | بيان قبائل الزنتان بشأن الانتخابات  

11 نوفمبر، 2021 10:04 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– لا تراجع عن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر  

– أي تأخير أو عرقلة تتحملها الجهات المسؤولة  

– على المجتمع الدولي والأمم المتحدة احترام تعهداتهم  

– بعد 24 ديسمبر لن يعترف بأي جسم في السلطة  

– نحذر من مؤامرات المعرقلين وسنقاومها بكل الوسائل  

– على كافة الأطراف احترام نتائج الانتخابات مهما كانت  

– مطالبة الدول المتدخلة بترك الشأن الليبي والليبيين لتقرير مصيرهم  

– نحذر من المساس بوحدة الوطن  

– الرد سيكون قاسيا لكل من يحاول تمزيق ليبيا  

– نطالب الليبيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة 

 

11 نوفمبر، 2021 10:04 م
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