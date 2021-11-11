إنفوغرافيك | بيان قبائل الزنتان بشأن الانتخابات
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– لا تراجع عن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر
– أي تأخير أو عرقلة تتحملها الجهات المسؤولة
– على المجتمع الدولي والأمم المتحدة احترام تعهداتهم
– بعد 24 ديسمبر لن يعترف بأي جسم في السلطة
– نحذر من مؤامرات المعرقلين وسنقاومها بكل الوسائل
– على كافة الأطراف احترام نتائج الانتخابات مهما كانت
– مطالبة الدول المتدخلة بترك الشأن الليبي والليبيين لتقرير مصيرهم
– نحذر من المساس بوحدة الوطن
– الرد سيكون قاسيا لكل من يحاول تمزيق ليبيا
– نطالب الليبيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة