إعفاء السلع الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية

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أعفى، مجلس الوزراء بحكومة الوحدة السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.

وكان، وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، قد قدّم في 04 نوفمبر الجاري مقترحا بإعفاء كافة السلع الغذائية من الرسوم الجمركية إلى رئيس مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق، حددت وزارة الاقتصاد أسعار بعض السلع الغذائية. وجاء في المادة الأولى من القرار تحديد 13 سلعة غذائية وفق جدول يبين النوع والحجم وسعر البيع للمستهلك.

ونص القرار في مادته الثانية على أن يتولى جهاز الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وإحالة المخالفين إلى الجهات ذات الاختصاص.