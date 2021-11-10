مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق رسوا الناقلة النفطية “فرونت سنغافوري” اليوم الأربعاء على رصيف ميناء الحريقة النفطي لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة قد بلغ 214 برميل من النفط الخام.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط .

يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يعتبر من أهم المواقع التابعة للشركة بالإضافة إلى حقول السرير ومسلة والحماية والبيضاء .