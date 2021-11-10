مشاهد جنسية وعلاقات مثلية.. وراء منع عرض فيلم Eternals في مصر

قررت الرقابة على المصنفات الفنية في مصر منع عرض فيلم Eternals من بطولة أنجلينا جولي وسلمى حايك، لتصويره علاقة مثلية ومشاهد جنسية صريحة بين بطلي العمل جيما تشان وريتشارد مادن.

وفي وقت سابق كشف موقع “هوليوود ريبورتر” أن شاشات السينما في السعودية والكويت وقطر لن تعرض الفيلم أيضا.

وكان من المقرر عرض الفيلم في دول الخليج في 11 نوفمبر، لكنه قوبل بسلسلة من طلبات الرقابة المحلية في السعودية والكويت , للسماح بتعديلات لم تكن استوديوهات والت ديزني للترفيه التي توزع الفيلم، على استعداد لها، بحسب هوليوود ريبورتر.

والفيلم من إخراج نجمة الأوسكار لعام 2021 كلوي تشاو وتدور أحداثه عقب انتهاء فيلم Avengers: Endgame ويتحدث الفيلم عن مجموعة من الأبطال الخارقين الذين يمتلكون القدرة على العيش للأبد، وتلعب أنجلينا جولي دور “ثينا” وهي محاربة شرسة خالدة يمكنها تشكيل أي سلاح من الطاقة الكونية.