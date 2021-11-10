قياديون من “بركان الغضب” يصدرون بيانًا بشأن الانتخابات

أخبارليبيا24

أعلن 22 قياديا بما يسمى بـ”عملية بركان الغضب” رفضهم قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب لأنها مخالفة للإعلان الدستوري والإنفاق السياسي.

وأضافوا في بيان مشترك أن قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب غير مبنية على أي توافق سياسي.

وأشار قياديو العملية إلى أن مراجعة قوانين الانتخابات لا تعني رفض مبدأ الانتخابات.

وشدد قياديو ما يسمى بـ”عملية بركان الغضب” على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر.

وتابعوا في بيانهم :”الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج”.

وحملوا رئيس مفوضية الانتخابات النواب المتواطئين معه مسؤولية العواقب الخطيرة التي قد تنسف ماتحقق من خطوات نحو الاستقرار.

ودعا قادة ما يسمى بـ”عملية بركان الغضب” المفوضية للالتزام بالحيادية وأن تكون قرارتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وحذر القادة مؤيدي إجراء الانتخابات بأنهم تحت تأثير حملات إعلامية مضللة تنفذها مخابرات دول أجنبية متدخلة سلبا في ليبيا وأن مايتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لمبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافدة.