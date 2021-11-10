“فوت ميركاتو” في مفاجأة من العيار الثقيل.. محرز إلى ريال مدريد

فجر موقع “فوت ميركاتو“، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه وجود احتمال كبير لرحيل الجزائري رياض محرز عن ناديه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ورجح “فوت ميركاتو”، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، وبشكل حصري من مصادر وصفها بالخاصة، احتمال انتقال رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي، القريب إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وبنسبة أقل إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم.

واعتبر الموقع أن إدارة نادي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، هما الوحيدتان حاليا، القادرتان على انتداب “محارب الصحراء”، في سوق انتقالات اللاعبين الشتوية القادمة.

واستند المصدر، إلى الوضع التي يعيشه النجم الجزائري مع ناديه السيتي، منذ بداية الموسم الحالي، في ظل فلسفة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، في تدوير لاعبيه من مباراة لأخرى.

وذكر الموقع بغياب رياض محرز عن “ديربي” مدينة مانشستر، يوم السبت الماضي، أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد (2-0) على ملعب “أولد ترافورد”، فلم لم يشارك قائد المنتخب الجزائري في تلك المواجهة.

وبقي رياض محرز (30 عاما) جالسا في دكة الاحتياط يشاهد كامل أطوار اللقاء، في ظل عدم إحداث غوارديولا لأي تغيير في المباراة أمام الغريم التقليدي فريق “الشياطين الحمر”.

واستغرب المصدر ذاته، من قرار المدرب الإسباني غوارديولا في تلك المواجهة، بالتنويه إلى أنه كان قادرا على منح فرصة المشاركة للاعبين آخرين، يتقدمهم محرز وستيرلينغ وفرناندينيو، بما أن فريقه كان متفوقا بثنائية نظيفة.

وفي ظل نظام المداورة بين اللاعبين المعتمد من قبل غوارديولا، اعتبر موقع “فوت ميركاتو” أن الأمر لا يخدم رياض محرز، الذي يحتاج للظهور باستمرار، للمحافظة على نسقه التصاعدي في أدائه.

ويبدو أن العائق الوحيد لانتقال رياض محرز، لنادي ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، بحسب “فوت ميركاتو”، هو مشاركته في منافسة “كان” 2021، بداية من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022.

كما لن يكون بمقدور الفريقين الإسباني والفرنسي، الاستفادة من خدمات رياض محرز في دوري أبطال أوروبا، في حال انتدابه الشتاء المقبل، بما أنه خاض المنافسة بداية الموسم الحالي مع ناديه مانشستر سيتي.