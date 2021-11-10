رغم طلب القطراني إلغاءه..بوجناح يجتمع بعمومية شركة الكهرباء القابضة 

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عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح – بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة اجتماعًا تمهيديًا تقابليًا بين أعضاء الجمعية بمكتبه في طرابلس.

وناقش هذا اللقاء آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (492) لسنة 2021 وجعله موضع التنفيذ.

واستعرض خلال الاجتماع الوضع العام للشركة من حيث المركز القانوني، والمالي، والإداري.

وبين الحضور أهم المشاكل الإدارية والمالية، مشددين على أهمية معالجة المختنقات، والعراقيل التي واجهت الشركة فيما سبق.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني خاطب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن إلغاء قرار تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة.

وأكد القطراني في رسالة موجهة إلى الدبيبة والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة بإيقاف الاجتماع المقرر عقده بتاريخ 10/نوفمبر/ 2021.

وأشار إلى أن قرار تشكيل الجمعية العمومية لشركة الليبية للكهرباء القابضة رقم 492 لسنة 2021م قد صدر بتاريخ 2021/10/24م أي بعد قرار سحب الثقة الصادر من البرلمان.

وأوضح النائب الأول أن القرار يناقض المنشور الصادر عن رئيس الحكومة تحت رقم 3 لسنة 2021م بتاريخ 2021/3/16م بشأن إيقاف اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الأمناء والذي لم يصدر ما يلغيه حتى هذا التاريخ.