حقيقة الحفرة السوداء التي ظهرت في المحيط الهادئ قبل يومين

أخبارليبيا24_حول العالم

تسأل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ماهية حفرة سوداء كشفتها خرائط جوجل في المحيط الهادئ بعد أن نشرها أحد المستخدمين قبل يومين على موقع ريديت.

ووفقا لمجلة ناشينول جيوجرافيك أن البعض رأى أن الحفرة قد تكون مثلث برمودا بسبب شكلها ثلاثي الأطراف مبينة رأى آخرون في أنها اكتشاف غامض.

أموقع لايف ساينس قال مفندا الصورة أن جوجل غالباً ما تطمس المواقع العسكرية وغيرها من المواقع السرية لتجنب الكشف عن معلومات حول مكانها ما يعني أن هذه الحفرة قد تكون أحد هذه المواقع.

ورأى آخرون أن ظهور هذه الحفر أمر مرعب خصوصا أنها غير مفهومة وقد تؤدي إلى كوارث طبيعية ربما.

مجلة ناشيول جيوجرافيك حسمت الأمر وأكدت أن الحفرة هي في الواقع بجزيرة فوستوك وهي جزيرة مرجانية تابعة لجمهورية كيريباتي وهي غير مأهولة بالسكان وتقع على بعد 2280 كيلومتراً شرق سيدني في أستراليا

ووفقاً لمجلة ناشيونال جيوغرافيك تعد فوستوك واحدة من خمس جزر مرجانية في جزر الخط الجنوبية في المحيط الهادئ ونادراً ما يزورها البشر كما أنه توجد سلسلة الجزر متنوعة بشكل كبير في نفس المكان سواء عند الشاطئ أو بعيداً عنه.