تعليمات جديدة للمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

10 نوفمبر، 2021 9:41 ص
19
الانتخابات الليبية
الانتخابات البرلمانية والرئاسية

أخبار ليبيا 24

كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تعليمات جديدة بشأن اعتماد المؤهلات العلمية للمرشحين لـ الانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية.

وأوضحت المفوضية أنها تُلزم المرشحين للانتخابات والحاصلين على مؤهلات علمية صادرة من مؤسسات تعليمية تابعة للقطاع الخاص باعتمادها من مركز ضمان الجودة.

وأشارت المفوضية أن المؤهلات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع العام، فلا يستلزم اعتمادها من المركز الوطني لضمان الجودة.

وكانت قد حدَّدت المفوضية مواعيد عمل قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

في الفترة من 8 نوفمبر حتى قفل باب الترشح في 7 ديسمبر المقبل.

 

10 نوفمبر، 2021 9:41 ص
19

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