تعرف على حجم الثروة الحيوانية في طبرق وضواحيها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في طبرق حدوث مفتاح المنفي وجود أكثر من نصف مليون رأس من الأغنام في المنطقة من أمساعد شرقاً إلى عين الغزالة غرباً وإلى الجغبوب جنوباً .

وأوضح المنفي في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 اليوم الأربعاء أنه تم عقد اجتماع مع المربيين في طبرق والمسجلين بالنقابة، ومن له أكثر من 100 شاة، وعددهم 3160 مربي .

وذكر منسق قطاع الزراعة أن منطقة البطنان كانت قد تحصلت على الترتيب الأول لدى الحكومة المؤقتة السابقة .

وأشار إلى أن آخر إحصائية للثروة الحيوانية كانت عام 2019 فقد بلغ عدد الأغنام أكثر من 5000 رأس، والماعز 112 ألف، والأبقار 9 آلاف، والإبل 13 ألف، والخيول 780 ألف .

وتابع أنه تم خلال الاجتماع مناقشة دور القطاع في توزيع الامصال “تحسين معوي” للأغنام والماعز فقد تم توفير 182 ألف مصل .

وقال إنه تمت مناقشة توفير الأعلاف خلال الفترة القادمة عن طريق حكومة الوحدة الوطنية.

ونوه إلى أنه سيتم إنشاء محطات خاصة بتربية الأبل ومحطة لتربية الماعز، مضيفًا أن طبرق تحصلت على الترتيب الأول على مستوى ليبيا في تربية الماعز، كما تحصلت على أكبر عدد مربيين في كل بلديات ليبيا.

أشار إلى أن منطقة البطنان تحصلت على الترتيب الرابع في تربية الأغنام، وتحصلت منطقة البطنان على الثاني في عدد الإبل.