بعد 6 أشهر في الفضاء.. رواد الفضاء في “كرو دراغون” يرتدون حفاضات خلال رحلة العودة إلى الأرض

أخبار ليبيا 24

عادت كبسولة الفضاء كرو دراغون التابعة لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك بأمان إلى الأرض؛ بعد أن أدت مهمة لصالح ناسا استمرت لـ 6 أشهر على متن المحطة الفضائية الدولية .

واستمرت رحلة عودة الكبسولة إلى الأرض يوما كاملا، حيث انفصلت المركبة عن المحطة الفضائية الدولية الاثنين عند الساعة السابعة مساء وخمس دقائق بتوقيت غرينتش.

لتهبط الثلاثاء على الأرض بواسطة مظلة في البحر كما كان مخطط لها بعد الساعة 03:30 فجرا بتوقيت غرينتش عبر رحلة بثتها ناسا على الهواء مباشرة عبر الإنترنت.

والتقط التصوير الحراري على الهواء مباشرة لمحة من اندفاع الكبسولة مثل نيزك عبر سماء الليل فوق خليج المكسيك قبل دقائق من هبوطها.

وسُمع التصفيق من داخل مركز التحكم في الطيران، حيث فُتحت المظلات الأربع الرئيسية فوق الكبسولة أثناء اندفاعها نحو سطح مياه الخليج.

مما أدى لإبطاء سرعتها إلى حوالي 24 كيلومترا قبل أن تلامس المياه الهادئة برفق.

وتعطل المرحاض على متن كرو دراغون، مما اضطر رواد الفضاء الأربعة، ـ وهم فرنسي وياباني وأميركيين إثنين ـ الذين كانوا على متن المحطة الفضائية الدولية منذ أبريل، إلى ارتداء شكل الحفاضات خلال رحلة العودة إلى الأرض.

الجدير بالذكر أن عملية الانفصال عن المحطة كانت من المقرر أن تتم الأحد الماضي، لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك.