بسبب الغيرة  .. لاعبة بنادي سان جيرمان تستأجر ملثمين لإصابة زميلتها

أخبار ليبيا 24

في حدث غريب وبعيد عن الأخلاق والروح الرياضية، أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء، بأن إحدى لاعبات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي استأجرت بعض الأشخاص لإصابة زميلتها في الفريق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فقد استأجرت لاعبة باريس سان جيرمان أميناتا ديالو، أشخاص ملثمين قاما بالاعتداء على زميلتها في الفريق خيرة حمراوي، بسبب المنافسة بينهما في النادي.

منافسة

وقالت ليكيب “بسبب المنافسة على المركز بالفريق، لاعبة باريس سان جيرمان أميناتا ديالو احتجزت لدى الشرطة اليوم”.

وأضافت “بناءا على مصادر فقد تم احتجاز ديالو بسبب أنها استأجرت رجالًا ملثمين لإصابة زميلتها في الفريق، خيرة حمراوي، حيث سحبا رجلين ملثمين من سيارتها وتم ضربها على ساقيها”.

القبض

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلقاء القبض على أميناتا ديالو لاعبة فريقه النسائي من قبل القوات الأمنية .

وأصدر باريس سان جيرمان بيان عبر موقعه الرسمي وحسابه على تويتر جاء فيه “تم إخطارنا باحتجاز أميناتا ديالو في مقر الشرطة هذا الصباح، كجزء من الإجراءات التي بدأت في أعقاب هجوم مساء الخميس الماضي على لاعبي النادي”.

واستأجرت أميناتا ديالو شخصين للاعتداء بالضرب على زميلتها “خيرة حمراوي” بسبب منافستها على مركز اللعب.

إدانة

وأدان النادى الباريسى فى بيانه الرسمي كل أعمال العنف المرتكبة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة كل أفراده، ويعمل دائمًا على تسليط الضوء على الحقائق، وسيتابع ما سيحدث ليتخذ الإجراء اللازم.

وحسب ما كشفت شرطة فرساي، أنه لا يوجد أي شيء آخر من قبل المُقنعين، حيث لم يُسرق شيء من الفتاتين اللتين كانتا في هذه الواقعة، سوى إصابات الحمراوي على ارتفاع ساقيها، وكأن المعتدي يريد منعها من ممارسة كرة القدم لفترة طويلة.

ومازالت التحقيقات جارية مع ديالو من أجل الوصول إلى نتائج حول الحادث، مع إصابة حمراوي التي لم يتم تشخيصها حتى الآن.