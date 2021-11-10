بالفيديو | أب لشهيد “ابني كان يحلم بتغيير حال البلاد إلى الأفضل”

أخبار ليبيا 24 – تقارير

قصتنا اليوم لشاب في العقد الثاني من عمره، وشارك في ثورة 17 فبراير وأغلب المعارك حينها، وبعد سقوط نظام القذافي رأي أن فبراير قد سرقت من قبل الجماعات الإرهابية وأعوانهم .

التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بالسيد آدم عبد السلام محمد والد أنور آدم عبد السلام بطل قصتنا وهو أحد الشباب المتطوعين بمساندة قوات الجيش .

تغيير حال البلاد

ويروي السيد آدم أن ابنه متطوع بقوات الجيش وهو في الأصل يعمل بقطاع التعليم، وكان يحلم بتغيير حال البلاد إلى الأفضل وقد شارك في المعارك ضد نظام القذافي طامعًا في تغيير حال البلاد والعباد إلى الأفضل كما كان يقول حينها قيادات فبراير .

ويتابع أنه بعد انتهاء فبراير، وعرف أن ثورة فبراير سرقت من الشعب قرر العودة للقتال ضد الجماعات الإرهابية والقوات المساندة لها، وكلف من قبل قيادة قوات الجيش بالانضمام إلى غرفة عمليات عمر المختار بمحور عين مارة لتحرير مدينة درنة من داعش وأعوانه .

معركة شرسة

وبعد العديد من المعارك أصيب أنور برصاصة في الرأس، عقب التفاف الجماعات الإرهابية على فصيل من قوات الجيش، فقد دخل للمعارك لفك الحصار عن أخوته في قوات الجيش، ولكن تلك المعركة كانت شرسة وقوة حتى أنهم كافة رفاق “أنور” لقوا حتفهم وأغلبهم كانوا من منطقة عين مارة .

وذكر السيد آدم عاني “أنور” بعدها من الإصابة لفترة وجيزة، وذهب إلى الأردن مرة لتلقي العلاج وبعدها مرتين إلى دولة مصر.

استكمال العلاج

يتوقف الأب برهة من الزمن وتنهمر الدموع من عيناه، ويقول إنه عقب عودته إلى ليبيا لم يتحسن “أنور” وسمعت عن برفسور ليبي الجنسية في طرابلس متخصص في نفس النوع من اصابته، وقررت على الفور الذهاب إلى هناك لاستكمال رحلة العلاج .

وعاني من الإصابة لمدة سنة تقريبًا، وكانت سبب المعاناة لدى ابني من النزيف فقد كان بأبسط حركة أو عند نقله من مكان لأخر ينزف على الفور .

وقت صعب

ويشير الأب إلى أنه فضلًا عن الإصابة الخطيرة لأبني فقد كانت فصيلة دمه نادرة قليل “AB – “، وكانت غير متوفرة وكان يمر بوقت صعب لعدم حصولنا على الدم لفترة طويلة، وبين الفترة والفترة قد نتحصل على كيس واحد فقط وكان لا يكفي .

وفي طرابلس حاولت إخفاء حقيقة إصابة ابني، وقلت أنه أصيب خلال مشاجرة مع آخرين، لأن الوضع كان محقون وأي شخص كان يقاتل مع قوات الجيش سيكون مصيره الموت أو إلى المجهول .

جنازة عسكرية

ولم نبقي طويلا في طرابلس حتى مات “أنور” وبعدها عدنا إلى المنزل، وكان في استقباله كافة أصدقائه من المحاور وجبهات القتال وتم دفنه بمراسم عسكرية رسمية في 24 / 06 /2016 .

ويتابع آدم عبد السلام محمد إن ابنه في الأيام الأخيرة من حياته تعرض للتعب الشديد، واكتشفنا بعد عودته من مصر أنه لم يتم إجراء أي عملية جراحية له رغم إعطائه تقرير بأنه تم إجراء عملية له .

تقارير مزيفة

وأكد أنه يمتلك الدلائل والتقرير بعدم إجراء أي عملية في دولة مصر، متابعًا أنه الفترة الأخيرة تكفل بكامل مصاريف علاجه خاصة عقب سوء حالته الصحية .

وقال إنه لم يتحصل على أي دعم مالي من الدولة، أو وزارة الصحة، لافتًا إن ابنه يعمل في التعليم وكان يتقاضى في راتب وقدره 450 دينار فقط، وهو مستمر إلى الآن، ولكن لم يكن يكفي شئ .

وتوجه السيد آدم بالشكر إلى القيادة العامة لتكفلها بتسفير ابني ثلاث مرات للخارج وإعطائنا العيدية الخاصة بالشهداء والتي كان قدرها ألف دينار .

وفي نهاية حواره طالب القائد العام المشير خليفة حفتر بالنظر في أوضاع أسر الشهداء المحتاجة خاصة الأسر التي فقدت عمود بيتها أو رب أسرتها فليس لهم من معيل سوى الله .

واستنكر في ذات الوقت تجاهل حكومة الدبيبة للشهداء وأسرهم، وخاصة إيقاف كافة الامتيازات لهم والتي منحتها قيادة الجيش، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة الدبيبة بالعديد من الرسائل ولكن لا حياة لمن تنادي .