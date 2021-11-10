المؤسسة الضمانية تمتحن الموظفين الراغبين في الحصول على صفة مأمور ضبط قضائي

10 نوفمبر، 2021 9:07 ص
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مأمور الضبط القضائي
امتحان نظري

أخبار ليبيا 24

أدى موظفو المؤسسة الضمانية الراغبين في حمل صفة مأمور الضبط القضائي بالمؤسسة اختبارهم في أربع فروع من فروعه بمدن بنغازي طرابلس سوسة مصراتة.

وباشرت اللجان المكلفة بالإشراف على سير الامتحانات بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. 

وقال مدير إدارة التفتيش والاشتراكات، الناجي المرتضى، إن لدى المؤسسة الضمانية 600 مفتش ضماني موزعين على فروع الصندوق شرقا وغربا وجنوبا.

وأوضح المرتضي أنه جرى قبل اختيار المفتشين وضع دراسة لتقييم الفروع المطالبة بزيادة عدد مفتشيها.

وذلك بعد المقارنة بعدد جهات العمل المسجلة لدى الفرع وعدد المعاشات المدرجة في أرشيفه ليتم تحديد عدد الكفاية من المفتشين. 

وأكد المرتضي أن عدد من تقدموا للامتحان فاق 300 ممتحن قدموا من كل الفروع مقسمين بين ذكور وإناث.

 

10 نوفمبر، 2021 9:07 ص
27

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