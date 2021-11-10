المنفي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا يرافقه قائدا اللجنة العسكرية 5+5

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توجه، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا. وسيعقد المؤتمر يوم 12 نوفمبر الجاري.

ومن داخل الطائرة الرئاسية، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن المنفي سيكون على رأس الوفد الليبي المتجه إلى فرنسا لحضور مؤتمر باريس بشأن ليبيا.

وأضافت، أن من ضمن الوفد المشارك في المؤتمر قائدا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أحمد بوشحمة وأمراجع العمامي.

وقالت وهيبة، إن المنفي سيؤكد خلال المؤتمر على ضرورة إيفاء كل الأطراف بتعهداتها لضمان استكمال العملية السياسية في ليبيا بنجاح. إضافة إلى ضرورة التزام الأطراف الدولية بإنجاح خطة ليبيا لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

المنفي يجتمع مع الدبيبة قبل التوجه إلى فرنسا

وعقد المنفي الثلاثاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيب، اجتماعا بحثا خلاله المستجدات السياسية الليبية على الساحتين المحلية والدولية.

وتدارسا خلال الاجتماع الاستعداد للمشاركة في مؤتمر باريس بشأن تطورات الأوضاع الجارية في ليبيا ولمتابعة العملية السياسية فيها.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد سلّم للمنفي والدبيبة، في 25 أكتوبر الماضي، دعوة لحضور المؤتمر.

مؤتمر باريس

وتنظم فرنسا يوم الجمعة المقبلة مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا بهدف إعطاء دفع للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر.

وستشارك في رئاسة المؤتمر فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأمم المتحدة وليبيا.

وشرعت الخارجية الفرنسية في مناقشة مسودة البيان الختامي للمؤتمر، مع الدول المدعوة، عبر تقنية الفيديو، بهدف تعزيز التوافق حولها.

وجرى التأكيد على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر. كما جرى التشديد على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وفق جدول زمني واضح.

وأشار قصر الاليزيه في معرض تقديمه المؤتمر الثلاثاء إلى أن “الانتخابات في متناول اليد وأن هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها وأن استقرار البلاد معلق عليها”.

مشاركة دولية

وأعلن قصر الاليزيه أن مسؤولين من غالبية الدول من بينهم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيحضرون المؤتمر بدون إعطاء لائحة مفصلة.

وستكون كل من تونس والنيجر وتشاد المجاورة لليبيا ممثلة في المؤتمر، فيما من غير المتوقع أن تكون الجزائر حاضرة في المؤتمر بسبب الخلاف بينهما وبين فرنسا.

وأعلنت، نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كاملا هاريس، أنها ستشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا.

ولفتت إلى أن مشاركتها في المؤتمر تأتي لإثبات دعم واشنطن القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام.

ووصلت هاريس الثلاثاء إلى باريس ضمن وفد يضم السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.