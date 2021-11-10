المنتخب الوطني يتجه للغابون لملاقاة منتخبها

أخبار ليبيا 24 – رياضة

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دولة الغابون مساء اليوم الأربعاء لملاقاة منتخبها ضمن تصفيات كأس العالم 2022 .

وسيواجه فرسان المتوسط مضيفهم الغابوني في الثاني عشر من هذا الشهر لحساب الجولة ما قبل لأخيرة للمجموعة السادسة لتصفيات المونديال.

ولم تغادر بعثة ليبيا للغابون أمس الثلاثاء بسبب ظروف ملاحية .

ومن المقرر عودة منتخب ليبيا إلى بنغازي بعد مباراة الغابون مباشرة حيث سيجري استعداده لثلاثة أيام على ملعب شهداء بنينا.

وسيواجه منتخب ليبيا ضيفه الأنجولي بملعب شهداء بنينا، مساء 16 من نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من التصفيات .

ويحتل المنتخب الوطني، الترتيب الثاني في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط ويتصدر المجموعة المنتخب المصري برصيد 10 نقاط.