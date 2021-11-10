اللواء “444 قتال” يضبط شخصين في ترهونة على صلة بالمقابر الجماعية

أخبارليبيا24

أعلن “اللّواء 444 قِتال” تمكنه من ضبط عنصرين متورطين في قضية المقابر الجماعية في ترهونة.

وأضاف اللواء. أن مفارزه تمكنت من إلقاء القبض على المدعو “الفاهم مسعود محمد يخلف” المتّهم بعمليات قتلٍ وخطف ومعرفةِ بعض المقابر الجماعيّة بالمدينة.

وأوضح اللواء أنه تم أيضًا إلقاء القبضِ على “محمد المختار بلعيد السّميعي” الملقّب “بالزقزوق”.

وأشار اللواء “444 قتال” إلى أن السميعي متّهم باختطاف ثلاثة مواطنين بمدينة ترهونة، حيث وُجد اثنان منهم في إحدى المقابر الجماعية.