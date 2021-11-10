الكاتب والصحفي الأديب “محمد الغزالي” يودع بنغازي التي تسكنه

أخبار ليبيا 24 – خاص

غيب الموت الكاتب والصحفي محمد السنوسي الغزالي، ظهر الأربعاء، عن عمر ناهز 69 عامًا في مدينة بنغازي، عقب وعكه صحية ألمت به منذ شهرين تقريبًا .

سيرة الراحل

ووُلد الراحل في مدينة بنغازي عام 1952، وشغل عدة مناصب أبرزها عضو اتحاد الصحفيين العرب، وعضو رابطة الأدباء والكتاب، أمين تحرير سابق لمجلة كل الفنون.

وترأس الراحل رئيس تحرير جريدة “الركح”التي تصدر عن اتحاد الأدباء والكتاب في ليبيا، ومقرر لجنة إجازة النصوص المسرحية “بنغازي”، وعضو حالي بها، مدير فرع إذاعة صوت أفريقيا ببنغازي، ومدير تحرير مجلة الفصول الاربعة.

وكتب الراحل في عديد من الصحف والمجلات العربية منها “العربي اللندنية”، و”صوت الخليج”، و”الدستور” اللبنانية، و”المجالس المصورة” الكويتية، ومطبوعات أخرى، وكتب للإذاعة العديد من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، والبرامج الثقافية.

كتابة المسرحيات

تنوعت أعمال العزالي إلى كتابة المسرحيات عرضت في مهرجانات وطنية منها “عجب يا دنيا ، ومحاكمة تيمورلنك، كما كتب مسرحيات لم تنشر بعد”، وكتب عن النثر العاني والنقد وله عدة أعمال منشورة، ويهتم بأدب المرآة العربية خصوصاً.

وللراحل مجموعة قصصية بينها أعمال تحت الطباعة، أبرزها أين تذهب هذا الشتاء، وأسفار الوردر “نقد”، واستقراءات وملامح، وسمار بنت البحر، وحكاية طويلة عقلاء ودروايش، ومن يحرق جثة الرادحة، وحكاية زقاق البوري ومقالات كثيرة في النقد والسياسة.

تاريخ

وتأثر الفقيد بوالده المجاهد والباحث والعالم الشيخ السنوسي الغزالي، والذي شارك في معارك عديدة ضد قوات الاستعمار الإنجليزي على أرض مصر بقيادة المجاهد العالم أحمد الشريف.

كما شارك والده أيضا في معارك عديدة ضد قوات الطليان خلال فترة الجهاد بقيادة المجاهد عمر المختار، وبعد ذلك وضع ما حباه به الله من العلم في خدمة مجتمعه العربي المسلم بكل تواضع .