العليا للانتخابات تنشر التقرير اليومي والتراكمي لعملية توزيع “بطاقة ناخب” 

10 نوفمبر، 2021 4:38 م
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بطاقة ناخب
بطاقة ناخب

أخبارليبيا24 

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء التقرير اليومي والتراكمي لعملية توزيع “بطاقة ناخب”.

وذكرت المفوضية عبر حسابها على “فيسبوك” أن غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية أفادت بأن مراكز توزيع بطاقة الناخب التابعة لمكاتب الإدارة الانتخابية وزعت عدد (111366) بطاقة ناخب. 

وأضافت الغرفة أن عدد المتحصلين عليها من الرجال (80907)، في حين بلغ عدد النساء (30459). 

وأشارت الغرفة إلى أن هذه الإحصائية الصادرة بحسب نهاية يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر الجاري. 

10 نوفمبر، 2021 4:38 م
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