الصور يوجه بمباشرة أعمال المطابقة وتصنيف الدرجات العلمية تمهيدا لصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس

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أشاد النائب العام الصديق الصور خلال إجتماع عقد الثلاثاء بمكتبه مع عدد من الوزراء وممثلين عن جامعة طرابلس ونقابة أعضاء هيئة التدريس أشاد بمجهودات أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية رغم الظروف التي تمر بها البلاد

وأكد الصور في تصريح نشر على صفحة بالفيسبوك على أنه يتابع إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي عن العمل احتجاجا على امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقاتهم المالية وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 126 لسنة 2020 .

وأشار الصور لمتابعته التحقيقات المجراة بمعرفة النيابة العامة إزاء الوقائع التي إنظوت عليها شكاوي أعضاء هيئة التدريس بجامعتي طرابلس ومصراتة .

وخلال الاجتماع أكد كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن عدم تنفيذ القرار الذي طالب أعضاء هيئة التدريس بتفعيله يرجع للمعوقات التي حالت دون ذلك وعلى الأخص عدم إيفاء الجامعات بمتطلبات المطابقة وتصنيف الدرجات العلمية وتحديد الساعات التدريسية والبحثية .

ونوه الصور على أن حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي والتجمع والتظاهر والاعتصام السلمي تعتبر من الحقوق المكفولة عند عدم تعارضها مع القانون .

وتابع الصور بأن هذا الحق يقابله حق التعليم الذي يجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية .

وشدد الصور على ضرورة الموازنة بين الحقوق من خلال أعمال التشريعات المنظمة للشؤون العلمية والوظيفية لأعضاء التدريس الجامعي ومعالجة الحالة القائمة لتعلقها بالمصلحة العامة عبر الحد من آثارها السلبية على الحياة التعليمية للطلاب.

وطالب الصور من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع توجيه جهة الإدارة في الجامعات الليبية بمباشرة أعمال المطابقة وتصنيف الدرجات العلمية وتحديد الساعات التدريسية والبحثية وإحالتها إلى وزارة المالية لتسوية مستحقات أعضاء هيئة التدريس الجامعي في أقرب الآجال ؛ مؤكداً على أن هذا العمل سوف يكون محل متابعة من قبل القائمين على التحقيقات .

يذكر أن الاجتماع ضم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية وعميد جامعة طرابلس ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي ومديري الإدارات المالية بوزارتي التعليم العالي والمالية وجامعة طرابلس .