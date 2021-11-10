الصور يتوجه إلى إيطاليا في ديسمبر المقبل  

10 نوفمبر، 2021 12:13 م
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النائب العام
الصديق الصور

أخبار ليبيا 24

يتوجه النائب العام، الصديق الصور، إلى إيطاليا في ديسمبر المقبل لبحث العديد الملفات المطروحة على الطاولة مع النيابة العمومية في محكمة التعقيب العليا ومديرية مكافحة المافيا.  

جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، حيث أشارت إلى أنه كان من المفترض أن يحل الصور بروما في سبتمبر الماضي إلا أن الزيارة تأجلت لاحقًا.

ومن المنتظر أن تركز المباحثات على المساعدة القانونية المتبادلة.

وآخر ما توصلت له تحقيقات النيابة العامة الليبية في مجال مجابهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

بما يتضمن نتائج إجراءات التصدي لنشاط جماعات تنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.

يشار إلى أن إيطاليا وليبيا تتفاوضان منذ فترة طويلة على اتفاقية لترحيل المتهمين المحكوم عليهم بالسجن.

ويطالب الجانب الليبي بشكل خاص ببعض التعديلات على نص الاتفاق للسماح بترحيل أربعة لاعبين وهم علاء فرج المغربي، من نادي أهلي بنغازي.

وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي، من نادي التحدي الليبي.

وأيضا اللاعب محمد الصيد من طرابلس، كانوا قد أدينوا بالسجن منذ عام 2015 بتهم الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية.

10 نوفمبر، 2021 12:13 م
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