الشركسي يصف مجلس الدولة بـ “النفعيين” ويطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهم

أخبار ليبيا24

وصف، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، اليوم الأربعاء، المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه القيادي جماعة الإخوان المسلمين، خالد المشري، بأنه جملة من النفعيين ويجب التصدي لهم من قبل المجتمع الدولي.

وقال الشركسي، في تصريح خاص لأخبار ليبيا24، إن الأعلى للدولة يُعامل الشعب وكأنّه غير كامل الأهلية. وأنّه لا يستطيع الاختيار والتمييز بين الغث والسمين.

وأضاف، “وبشكل فاضح يضربون بكل الديمقراطية عرض الحائط، والغريب والمستهجن هو دعوتهم أنّهم المحافظين على الديمقراطية، وحرّاس القيم المدنية”.

وقال الشركسي، “ما هم إلا جملة من النفعيين الذين يجب أن يتصدى المجتمع الدولي لهم كما يتصدى لملف المرتزقة تماما”.

وواصل الشركسي، في تصريحه لأخبار ليبيا24، “فالمرتزق يسيطر على الأرض بالعنف، وهؤلاء يسيطرون على القرار السياسي أيضًا بالعنف، وما عمليات تحشيدهم لمحاصرة المفوضية ومنعها من ممارسة عملها إلا دليلًا دامغًا على ذلك”.

وجاءت تصريحات الشركسي، على خلفية التحريض الذي وجه، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، لمحاصرة المفوضية العليا للانتخابات.

وزعم المشري، أن قانوني الانتخابات اللذان صادق عليهما مجلس النواب وقدمها للمفوضية العليا للانتخابات بأنها “معيبة”.

وجاء تحريض المشري، في اجتماع وزارة الحكم المحلي مع مسؤولين وعمداء بلديات في طرابلس، وذلك غداة إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح أمام المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.