الزناتي: لقاحات كورونا كافية لأشهر

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الصحة علي الزناتي، في إحاطةٍ للمجلس الرئاسي، توفر اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا بمخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي.

وأشار الزناتي إلى أن الكميات تكفي لأشهر قادمة، إلى جانب استمرار الدعم المُقدّم لمراكز العزل بكامل احتياجاتها.

وأشاد الزناتي بجهود العاملين في مراكز العزل وتلبيتهم لنداء الواجب الإنساني من خلال إنقاذ حياة المصابين بالفيروس.

وأضاف الزناتي، “إن الوزارة اعتمدت العديد من الخطط والبرامج الهادفة لتوطين العلاج بالداخل“.

وذلك لإعادة الثقة في الطبيب الليبي، عبر دعم المستشفيات بالإمكانيات المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى”.

وأيضا الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات للمرضى بالقرب من مقرات سكنهم، وتخفيف العبء عن المستشفيات الجامعية والتعليمية.

وأكد الزناتي أن الوزارة كلفت لجاناً مختصة بمتابعة ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية لعلاج المرضى في الخارج، وحثّت جهاز الامداد الطبي على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير احتياجات القطاع للعام 2022.