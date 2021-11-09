1949 مراقب وإعلامي اعتمدوا بمفوضية الانتخابات

9 نوفمبر، 2021 5:59 م
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اعتماد 1949 مراقب وإعلامي بمفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا24

كشف، قسم العمليات الخارجية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المراقبين والإعلاميين المعتمدين لدي المفوضية بلغ 1949.

وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات، أن باب الاعتماد الذي بدأ منذ تاريخ 5 أكتوبر لازال مفتوحا حتى الآن.

ووفقا للإحصائية التي عرضتها المفوضية؛ فإن إجمالي عدد المراقبين المحليين وصل إلى 1800 مراقب (1227 رجال) و(463 نساء).

كما وصل إجمالي عدد الإعلاميين المحليين إلى 147 (135 رجال) و(12 نساء).

مفوضية الانتخابات: اعتماد 1949 مراقب وإعلامي محلي حتى الآن
مفوضية الانتخابات: اعتماد 1949 مراقب وإعلامي محلي حتى الآن

وبدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الإثنين، في توزيع بطاقة الناخب بكل المراكز الانتخابية المعتمدة.

وأكدت المفوضية، أن موظفيها في كامل جهوزيتهم واستعداداتهم لتسليم البطاقات طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

وأوضحت المفوضية، أن تسليم البطاقات يبدأ من الساعة 14 ظهراً وحتى الساعة 18 مساءً.

وشددت المفوضية على أن تسليم البطاقات يكون بالحضور الشخصي.

وأعلنت المفوضية يوم 2 نوفمبر الجاري عن انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب واستلمها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.

 

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9 نوفمبر، 2021 5:59 م
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