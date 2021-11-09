13 ناديا من الدرجة الأولى تعترض على آلية الصعود للممتاز

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قال نائب رئيس نادي النجوم بنغازي أشرف الشطشاط إن أندية الدرجة الأولى بنغازي والمرج واجدابيا إضافة إلى نادي الأندلس اتفقت على عدم المشاركة في المسابقة في حال لم يتم تغيير آلية الصعود للممتاز .

وكان “12”ناديا من المنطقة الشرقية قد تمسكت بمطلب صعود 4 فرق من الدرجة الأولى للممتاز على مستوى ليبيا، وذلك خلال اجتماع ضم هذه الأندية في منطقة بنينا بحضور عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم مجدي شعيب .

من جانبه، قال مجدي شعيب إن دوري الدرجة الأولى هذا الموسم سينطلق بداية شهر ديسمبر المقبل وسيتم تمديد فترة قيد اللاعبين بالدرجة الأولى .

واعترضت عدد كبير من أندية الدرجة الأولى حول نظام دوري الدرجة الأولى الذي يضم 47 ناديا وجاء الاعتراض حول آلية الصعود للممتاز .