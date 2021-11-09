هل تراجعت الرقابة الإدارية عن إيقاف وليد اللافي عن العمل

أخبار ليبيا 24

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، نفيها صدور أي قرار بشأن إيقاف وزير الاتصال بحكومة الوحدة الوطنية “وليد اللافي” عن العمل احتياطيا.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبر إيقاف وليد اللافي وزير الاتصال بحكومة الوحدة الوطنية عن العمل احتياطيا، وبدورها تفند هيئة الرقابة الإدارية هذا الخبر العاري من الصحة”.

ونبهت الهيئة، القائمين على الصفحات الإعلامية بوسائل التواصل الاجتماعي ضرورة تحري المصداقية في نشر الأخبار.

وقد نشر وليد اللافي، عبر حسابه على تويتر صورة من القرار المتداول وعليه شعار “مزور”، معلقًا عليه بأنه لايزال “يعمل بدون ميزانية ولا كادر وظيفي”.

ووفقا للقرار الذي شاركه اللافي، فإن سليمان محمد الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أصدر القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن إيقاف موظف عن العمل .

ونص القرار في مادته الأولى عن:” وقف عن العمل احتياطيا وليد عمار محمد بصفته وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة عملا بأحكام المادة 31 من قانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

القرار في مادته الثانية نص:” على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره”.