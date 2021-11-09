هاريس: ندعم بقوة الشعب ليبيا لإجراء الانتخابات هذا العام

أخبار ليبيا24

وصلت، نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، ضمن وفد ضم المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

وقالت هاريس، قبيل وصولها إلى باريس، إنها ستشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا، لإثبات دعمنا القوي لشعب ليبيا الذي يخطط للانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

وتستضيف باريس في 12 نوفمبر الجاري مؤتمرا دوليا حول ليبيا، استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت السفارة الأمريكية، على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لليبيين في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر.

وقالت السفارة، “نحن ندعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون المشاركة في انتخابات سلمية في 24 ديسمبر. ولهم رأي في مستقبل ليبيا موحدة ومستقرة بدون تدخل أجنبي.”

وصل السفير نورلاند إلى باريس اليوم ضمن وفد نائبة الرئيس كاملا هاريس: "نحن ندعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون المشاركة في انتخابات سلمية في 24 ديسمبر، ولهم رأي في مستقبل #ليبيا موحدة ومستقرة بدون تدخل أجنبي." https://t.co/Mt7aYvQhqF — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) November 9, 2021

وبدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا اعتبارا من يوم أمس الإثنين.

وأعلن، رئيس المفوضية عماد السائح، الأحد، أن قبول طلبات الترشيح للانتخاب الرئاسية سيستمر الى غاية 22 نوفمبر الجاري.

كما أعلن، أن قبول طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية سيقتصر على فروع المفوضية الثلاث بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.