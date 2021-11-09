عميد بلدية طبرق يأمر بإغلاق المجازر المخالفة

أخبار ليبيا 24-خاص

أصدر، عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الثلاثاء، تعليماته العاجلة إلى جهاز الحرس البلدي ولجنة الإزالة بضرورة مخالفة وإغلاق محلات بيع اللحوم غير المختومة.

وأكد بوالخطابية، أن هذه اللحوم ذبحت خارج السلخانة العامة، التي بها طبيب بيطري مشرف على الذبح. ولا يسمح ببيع اللحوم المرضية وغير الصحية.

كما أصدر بوالخطابية، تعليماته إلى لجنة الإزالة بضرورة إعادة تنظيم سوق العمل الرئيسي بالمنطقة الصناعية وإزالة المظلات المخالفة.

وطالب، جهاز الحرس البلدي بضرورة الإشراف والتنظيم لـ “جزيرة المصطبة” المكتظة بالعمالة الوافدة وعدم بيع أي مواد على الأرصفة.

وتأتي هذه الخطوات التنظيمية التي يقوم بها عميد كلية وجولاته اليومية على المحلات لمتابعتها ومتابعة التسعيرة وغيرها من الأمور التي تخص المواطن.