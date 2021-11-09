شباب ليبيا يخسر أمام مصر في بطولة شمال أفريقيا

9 نوفمبر، 2021 7:07 م
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منتخب ليبيا للشباب يخسر أمام مصر في بطولة شمال أفريقيا بتونس
منتخب ليبيا للشباب يخسر أمام مصر في بطولة شمال أفريقيا بتونس

أخبار ليبيا24

فقد، المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، اليوم الثلاثاء، نتيجة مباراته أمام منتخب مصر بنتيجة 2-1 ضمن أولى جولات دورة شمال أفريقيا المقامة في تونس.

وسجل هدفي مصر، أحمد شريف وأحمد إيشو. وقد جاء هدف ليبيا عن طريق البديل، عبد الله دخيل، الذي شارك في الشوط الثاني.

وسيخلُد، المنتخب الليبي للراحة في الجولة الثانية، بينما سيواجه في الجولة الثالثة التي ستقام في 13 من نوفمبر منتخب الجزائر على أرضية ملعب قرطاج. ويشارك في البطولة منتخبات مصر وتونس وموريتانيا وليبيا والجزائر.

وتقام المسابقة من مجموعة واحدة تضم 5 فرق تخوض كل منها 4 مباريات. وتم إعفاء الجزائر من الجولة الأخيرة لمغادرة البعثة يوم 16 نوفمبر.

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9 نوفمبر، 2021 7:07 م
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