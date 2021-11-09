جنائي طبرق يضبط 136 مهاجرًا مصريًا في طريقهم إلى أوروبا

أخبارليبيا24-خاص

أكد رئيس قسم البحث الجنائي طبرق مقدم عبدالحليم المزيني اليوم الثلاثاء ضبط عدد 136 مهاجرًا مصريًا بمنطقة باب الزيتون تم تهريبهم في شاحنة تبريد.

وأضاف المزيني. أن مهرب الهجرة قام بنقلهم على الأرجل إلى أحد مخازن الهجرة. لافتا إلى أن هنالك عدد كبير من مخازن الهجرة في المزارع بالمناطق المحيطة بطبرق.

وأوضح رئيس القسم. أنه تم جلب المهاجرين لقسم البحث الجنائي وتم التحقيق المبدئ والتعرف عليهم من خلال جوازاتهم وأوراقهم الثبوتية الموجودة مع البعض منهم.

وأشار المزيني إلى أنه من بين المهاجرين عدد كبير من الأطفال تتراوح أعمارهم من 14 سنة إلى 17 سنة.

وأفاد أنه سيتم إحالة المهاجرين إلى جهاز الهجرة غير الشرعية لترحيلهم إلى مصر عبر منفذ أمساعد.

يشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين. يستغلون دخولهم إلى ليبيا بطرق غير شرعية وهي بوابة لوصولهن إلى أوروبا عبر عصابات تهريب منظمة.