تورط رئيس وأمين عام الدعوة الإسلامية في إهدار المال العام

أخبار ليبيا 24

أكد مكتب النائب العام، بأن نتائج التحقيقات أظهرت إحداث رئيس اللجنة التسييرية، وأمين عام جمعية الدعوة الإسلامية؛ ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، وإساءتهم استعمال سلطات الوظيفة.

وأوضح مكتب النائب العام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “بناءً على ما ورد بمتن البلاغات المرفوعة إلى مكتب النائب في مواجهة القائمين على إدارة جمعية الدعوة الإسلامية ومراعاة لما أسفرت عنه إجراءات التحقيق – التي أنجزت في وقت سابق – من نتائج أظهرت بأن سلوك القائمين على إدارة الجمعية كان على غير الوجهة الصحيحة”.

وقال البيان، إن ذلك “نتيجة بعدهم عن تحري النفع العام واتخاذهم الأنماط من السلوك أدت إلى إهدار قيمة كبيرة من الأموال المخصصة لتحقيق غرضها”.

ولفت إلى أن “مكتب النائب العام تولى أمس الإثنين الثامن من نوفمبر مباشرة إجراء استجواب كلا من رئيس اللجنة التسييرية، وأمين عام الجمعية .

وقد انتهت هيئة التحقيق إلى مواجهتهما بواقع إحداثهما لضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، وإساءتهما استعمال سلطات الوظيفة ؛ وأمرت بحبسهما احتياطيا حتى إنجاز التحقيقات”.

يُشار إلى أن جمعية الدعوة الإسلامية تم تأسيسها في العام 1972 ومقرها في العاصمة طرابلس، ولها نشاط في مجال الدعوة الإسلامية بمختلف مناطق العالم خاصة أفريقيا و جنوب آسيا .

وأهم مؤسسة تتبعها هي كلية الدعوة الإسلامية. وللجمعية العديد من المكاتب في عدد من الدول، كما أنها تمتلك استثمارات تضخ عليها عوائد تسيّر من خلالها نشاطها إلى جانب الدعم الذي تتحصل عليه من الدولة الليبية، ويتركز عملها في المجال الدعوي والعلمي والثقافي والإغاثي والإنساني.